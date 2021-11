Stand: 23.11.2021 07:00 Uhr Corona-Impfungen: Landkreis Peine richtet Impfstützpunkt ein

Wegen steigender Infektionszahlen nimmt in Peine ein neuer Impfstützpunkt den Betrieb auf. In einem Gewerbepark können sich Impfwillige die Spritze gegen Corona geben lassen - möglich sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen, teilte der Landkreis Peine mit. Bereits jetzt seien fast 10.000 Impftermine vergeben, sagte ein Sprecher am Montag. Lediglich um Weihnachten gibt es demnach noch vereinzelte Termine. Das neue Angebot sei als Ergänzung gedacht: Geimpft werde weiter auch bei den Ärzten und durch die mobilen Impfteams, so der Sprecher. Vor knapp einer Woche hatte ein Hausarzt in Peine bereits sein eigenes, kleines Impfzentrum eröffnet.

