Corona: Göttingen ordnet weiteren Massentest an

In Göttingen hat es in einem Häuserkomplex nahe des Stadtzentrums einen weiteren Corona-Ausbruch gegeben. Nach Angaben des Göttinger Krisenstabs sind demnach zwei miteinander befreundete Frauen mit dem Virus infiziert. Die Infektion sei bei einer präventiven Routinekontrolle in einer Klinik entdeckt worden.

Kontaktpersonen ermittelt

Die Stadt habe nach dem Bekanntwerden der Fälle alle namentlich genannten Kontaktpersonen ersten Grades kontaktiert, sagte die Leiterin des örtlichen Krisenstabs, Stadträtin Petra Broistedt. Auch diese Personen wurden auf das Coronavirus getestet. Die Testergebnisse waren am Sonntag noch nicht bekannt.

Mobiles Testzentrum kommt zum Einsatz

Die Stadtverwaltung habe zudem entschieden, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudekomplexes getestet werden sollen, so Broistedt. Die Tests sollen ihr zufolge am Montag und Dienstag, 15. und 16. Juni, vor Ort durchgeführt werden. Dabei komme erstmals ein mobiles Testzentrum mit Bussen zum Einsatz, welches der Krisenstab auf Basis der jüngsten Erkenntnisse entwickelt hat.

Plakate und Briefe informieren über Tests

Die Bewohner seien am Sonnabend mit einem Brief darüber informiert worden, wann und wo sie getestet werden, so Krisenstabsleiterin Broistedt. Um die Menschen über die anstehenden Tests zu informieren, würden im Gebäudekomplex außerdem Plakate aufgehängt, die auf die Test-Aktion hinweisen.

Im Göttinger Iduna-Hochhauskomplex war zu Monatsbeginn zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Dort hatten sich rund 60 Bewohner bei privaten Feiern zum Ende des Ramadans angesteckt.

