Corona-Forschung: Medizinpreis für Göttinger Wissenschaftler Stand: 26.01.2021 14:21 Uhr Der Biochemiker Professor Patrick Cramer erhält den mit 500.000 Schweizer Franken dotierten Louis-Jeantet-Preis für Medizin 2021. Die Begründung: Cramers Beitrag zur Corona-Forschung.

Dem Göttinger Forscher und seinem Team gelang es demnach kurz nach Ausbruch der Pandemie im vergangenen Frühjahr zu filmen, wie das Coronavirus sein Erbgut verdoppelt - also vermehrt. Diese sogenannte Gentranskription ist das Spezialgebiet des Forschers vom Göttinger Max-Planck-Institut: Durch die Kombination verschiedener Methoden - vom Elektronenmikroskop bis zur Bio-Informatik - machte Cramer die "Kopiermaschinen" in den Zellen erstmals richtig sichtbar. "Dank seiner richtungweisenden Forschung können wir die Gentranskription heute im molekularen Detail verstehen", so die Leiterin des Göttinger Max-Planck-Instituts für Biophysikalische Chemie, Marina Rodnina.

Wie wirken Medikamente gegen Covid-19?

Cramers Team gelang es auch sichtbar zu machen, wie das erste zugelassene Medikament gegen Covid-19, Remdesivir, im Falle des Coronavirus in diesen Kopierprozess eingreift. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass Remdesivir das Kopieren des viralen Erbguts zwar stört, diesen Vorgang aber nicht vollständig blockiert. "Das erklärt zumindest zum Teil, warum das Medikament nicht so wirksam ist, wie man erwartet hatte", sagte Cramer. Auch das sei eine Grundlage für weitergehende Forschungen: Zum Beispiel wie antivirale Mittel die Vermehrung von Coronaviren blockieren können.

Preisgeld soll wieder in Forschung fließen

Das Preisgeld von 500.000 Euro möchte der Biochemiker, der vor rund 20 Jahren bereits mit dem späteren Nobelpreisträger Roger Kornberg an der Stanford University in Kalifornien forschte, unter anderem für seine Corona-Forschung einsetzen. Der Louis-Jeantet-Preis für Medizin wird regelmäßig von einer Schweizer Stiftung vergeben.

