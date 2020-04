Stand: 28.04.2020 18:59 Uhr - NDR Fernsehen

Corona: Forscher entschlüsseln Virus-"Kopierer"

Wie verbreitet sich das Coronavirus im menschlichen Körper - und wie kann man die Verbreitung stoppen? Mit dieser wichtigen Frage haben sich Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie in Göttingen befasst. Sie wollen das Virus besser verstehen, um aus diesem Wissen abzuleiten, wie man es bekämpfen kann. Dafür haben sie sich die "Kopiermaschine" des Virus vorgenommen.

Räumliche Struktur des "Kopierers" entschlüsselt

Um sich im Körper zu vermehren, vervielfältigt der Erreger sein eigenes Erbgut. Dieses Erbgut besteht aus einem langen RNA-Strang. RNA steht für Ribonukleinsäure beziehungsweise die entsprechende englische Bezeichnung Ribonucleic Acid. Zuständig für die Vervielfältigung ist die Polymerase, sozusagen die virale Kopiermaschine. Den Göttinger Wissenschaftlern ist es nun gelungen, die räumliche Struktur der SARS-CoV-2-Polymerase zu entschlüsseln.

Polymerase hat ungewöhnliche Arbeitsweise

"Das Überraschendste für uns war, dass der Aufbau der Coronavirus-Kopiermaschine aus der Reihe fällt, denn sie unterscheidet sich von anderen Polymerase-Strukturen", sagte Forscher Hauke Hillen. Die Corona-Polymerase binde zwar so an die RNA, wie es auch von anderen Virusarten bekannt sei, teilte das MPI mit. Doch diese Polymerase besitze ein weiteres Element, mit der sie sich an der RNA "festklammert", bis sie das Erbgut kopiert hat. Das sei gerade für das Coronavirus wichtig, da sein Erbgut aus rund 30.000 Bausteinen bestehe und damit besonders lang sei - das Kopieren sei eine "echte Mammutaufgabe".

Nächster Schritt: Kopiervorgang wirksam blockieren

Mit dem Wissen darüber, wie die Coronavirus-Polymerase arbeitet, kann nun die große Frage angegangen werden: Wie kann man die Vervielfältigung blockieren? Damit beschäftigt sich das Team als nächstes. "Auf Remdesivir, das die Corona-Polymerase direkt blockiert, ruhen viele Hoffnungen", so Institutsdirektor Patrick Cramer. "Durch die Polymerase-Struktur könnte es möglich werden, bereits vorhandene Substanzen wie Remdesivir zu optimieren und ihre Wirkung zu verbessern. Doch wir wollen auch nach neuen Substanzen fahnden, die die Virus-Polymerase stoppen können."

