Stand: 18.10.2022 10:21 Uhr Corona-Folgen: Studierende fühlen sich weiter stark belastet

An den Fachhochschulen und einigen Universitäten in Niedersachsen hat das neue Semester bereits begonnen. Wie selbstverständlich wieder in Präsenz - was in den Semestern davor kaum oder gar nicht möglich war. Die Folgen spüren viele Studierende noch immer: Eine Umfrage der Universität Hildesheim unter mehr als 2.800 Studierenden hat ergeben, dass viele sich durch die Corona-Pandemie weiterhin sehr belastet fühlen. Unter den digitalen Semestern an Unis und Fachhochschulen haben demnach die am meisten gelitten, die überhaupt keine Präsenzvorlesungen besuchen konnten und kaum Kontakte zu Kommilitoninnen und Kommilitonen hatten. Aktuell sorgen sich laut Studie viele wegen der neuen Corona-Welle und der steigenden Energiekosten.

