Stand: 06.05.2020 08:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Braunschweiger Forscher finden Antikörper

Forschern vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig ist offenbar ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entwicklung eines Corona-Medikaments gelungen. Man habe Antikörper nachweisen können, die das Virus am Eindringen in Zellen hindern, sagte ein Wissenschaftler NDR 1 Niedersachsen. Das sei ein eindeutig ein Durchbruch, so die Forscher in einem Zeitungsinterview.

Suche nach dem richtigen Antikörper

Dem Bericht zufolge haben die Forscher rund 6.000 verschiedene, künstlich hergestellte menschliche Antikörper untersucht. Dabei fanden sie mehr als 750 Antikörper, die an das Coronavirus andocken. Dies ist eine Voraussetzung dafür, um den Erreger erfolgreich bekämpfen zu können. Die Antikörper sollen nun an Zellkulturen auf ihre Wirksamkeit getestet werden. Ziel der Wissenschaftler ist ein Arzneimittel zur akuten Behandlung von schwerkranken Corona-Patienten.

Weil und Thümler kommen zu Besuch

Am Freitag wollen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) das HZI in Braunschweig besuchen und sich über den Stand der aktuellen Forschungsprojekte informieren. "Ich freue mich außerordentlich über diesen großen Erfolg der niedersächsischen Forschungseinrichtungen, der auf bessere Heilungserfolge bei Covid-19 hoffen lässt", sagte Thümler der "Braunschweiger Zeitung".

