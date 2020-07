Stand: 31.07.2020 18:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: 85 Personen in Studentenwohnheim getestet

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Studentenwohnheim in Clausthal-Zellerfeld hat der Landkreis Goslar am Freitag 85 Personen getestet. Dabei soll es sich um unter Quarantäne stehende Bewohner und Kontaktpersonen handeln, sagte Landrat Thomas Brych. Die Abstriche wurden in einem mobilen Testzentrum genommen. Weitere Kontaktpersonen sollen ermittelt werden. Ein Landkreissprecher sagte, mit Ergebnissen sei frühestens Sonnabendnachmittag zu rechnen. Die Tests würden im Landesgesundheitsamt in Hannover analysiert.

Versorgung soll gewährleistet sein

Die unter Quarantäne stehenden Studenten und Besucher des Wohnheims haben offenbar unmittelbar nach Bekanntwerden Unterstützung bekommen. Das Studentenwerk habe die Menschen am Freitag mit Wasser, Reinigungs- und Desinfektionsmittel versorgt, sagte Sprecherin Carolin Render. Die weitere Versorgung in der Quarantänezeit, die laut des Kreissprechers bis einschließlich 13. August gilt, soll neben Bekannten eine studentische Organisation sicherstellen.

Fünf Studenten mit Covid-19 infiziert

Am Donnerstagabend war bekannt geworden, dass sich fünf Studenten mit Covid-19 infiziert haben. Ein Hausarzt hatte eine Infektion gemeldet, daraufhin waren 14 Personen getestet worden. Die fünf Betroffenen wohnen in Einzel-Appartements auf der gleichen Etage. Der Kreis hofft, dass der Corona-Ausbruch auf dieses eine Stockwerk begrenzt bleibt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.07.2020 | 13:00 Uhr