Continental-Chef: Mikrochip-Krise zieht sich bis 2022 Stand: 05.10.2021 09:28 Uhr Der Mangel an Mikrochips macht der Autobranche zu schaffen. Das bekommt auch der Zulieferer Continental aus Hannover zu spüren. Conti-Chef Nikolai Setzer geht von einer länger andauernden Krise aus.

"Wir sehen, dass sich diese Effekte wohl noch weiter bis in das Jahr 2022 ziehen werden", sagte Setzer. "Viele Marktbeobachter gehen davon aus, dass erst ab 2023, wenn höhere Kapazitäten bei den Chipherstellern verfügbar sind, eine deutliche Besserung eintritt." Wegen fehlender Halbleiter stehen im VW-Stammwerk Wolfsburg für knapp zwei Wochen alle Bänder still. VWs Lkw-Tochter MAN muss die Produktion an deutschen Standorten drosseln, auch im Werk Salzgitter fallen einzelne Schichten aus. Und auch die Autozulieferer, die Elektroniksysteme an Fahrzeugbauer verkaufen, haben Probleme.

Videos 3 Min Halbleiter-Mangel: VW geht erneut in Kurzarbeit Weil wichtige Elektronik-Bauteile fehlen, werden weniger Autos hergestellt. Das betrifft auch andere Auto-Hersteller. (01.10.2021) 3 Min

"So eine Dynamik haben wir noch nicht erlebt"

Bei Continental kümmere sich ein eigenes Team darum, die ärgsten Engpässe auszubügeln, sagte Setzer. Die Chipmengen, die noch erhältlich seien, würden abgesichert. Die Conti-Taskforce beschäftige sich "jeden Tag damit, die Produktion unserer Kunden am Laufen zu halten". Alle müssten zusammenstehen, sagte der Conti-Chef. Es gehe darum, Lieferungen, soweit es eben geht, aufrechtzuerhalten. Von den Chips gebe es "schlicht zu wenig Menge gegenüber dem, was der Markt verlangt". Beim Halbleiter-Engpass fahre man auf Sicht, sagte Setzer. "So eine Dynamik haben wir noch nicht erlebt."

Unterhaltungsindustrie braucht Mikrochips

Zum Teil ist die Autobranche für das Problem selbst verantwortlich. Zu Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr, als kaum neue Autos verkauft wurden, stornierten die Firmen die Verträge. Die in der Krise boomende Unterhaltungsindustrie sprang in diese Lücke, sie brauchte die Chips für den Bau von neuen Computern, Fernsehern und anderen Unterhaltungselektronik-Geräten. Hinzu kamen Ausfälle der Chiphersteller aufgrund von Katastrophen und neuen Corona-Shutdowns in Asien.

In Fahrzeugen wird mehr Elektronik verbaut

"All diese Effekte sorgen dafür, dass die Versorgung mit Halbleiterprodukten sehr knapp ist", sagte Setzer. Gleichzeitig wachse bei Automobil-Komponenten der Wertanteil von Elektronik im Fahrzeug - durch die Elektrifizierung, das assistierte Fahren und die steigende Vernetzung. Eine schnelle Entspannung der Lage sieht Setzer nicht. "Aber es hängt natürlich auch davon ab, wie sich die anderen Industrien neben der Automobilbranche entwickeln."

