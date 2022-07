Stand: 15.07.2022 07:37 Uhr Conti-Beschäftigte demonstrieren gegen Stellenabbau

In Northeim wollen heute Beschäftigte des Autozulieferers Continental demonstrieren. Grund ist der geplante massive Stellenabbau. Allein in Südniedersachsen sollen 650 Stellen bei einer Conti-Tochter wegfallen. Nach Angaben des Unternehmens soll das Werk in Hann. Münden im Landkreis Göttingen mit dem wenige Kilometer entfernten Standort im hessischen Oedelsheim zusammengelegt werden. Im Werk in Northeim ist geplant, bis 2024 die Schlauchproduktion einzustellen.

