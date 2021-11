Cold Case: Neue Hinweise zu vermisster Ingrid B.? Stand: 02.11.2021 14:09 Uhr In Salzgitter und im Landkreis Wolfenbüttel haben Ermittler am Dienstag Gebäude durchsucht, die im Zusammenhang mit einem fast 30 Jahre alten Vermisstenfall stehen sollen.

Dabei waren insbesondere Gebäude im Salzgitteraner Stadtteil Gebhardshagen und in Gustedt im Landkreis Wolfenbüttel Ziel der Durchsuchungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In dem Fall geht es um die seit 1992 vermisste Ingrid B. aus Salzgitter. Seitdem sich im vergangenen Jahr aufgrund technischer Möglichkeiten neue Ansätze ergeben hatten, haben die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Ermittlungsgruppe Cold Cases ihre Bemühungen intensiviert. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Neue Erkenntnisse führen 1994 nicht zum Aufenthaltsort

Nach bisherigem Stand hatte Ingrid B. am 1. Februar 1992 mit ihrem Ehemann an einer Vereinsfeier in Gebhardshagen teilgenommen. Am folgenden Tag soll die Frau das gemeinsame Haus verlassen haben, seitdem gilt sie als vermisst. Rund eineinhalb Jahre später wurden die Ermittlungen ohne Ergebnis eingestellt. 1994 gab es neue Erkenntnisse und der Fall wurde erneut aufgegriffen. Einen Erfolg konnten die Ermittler aber nicht vorweisen.

