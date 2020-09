Stand: 25.09.2020 20:02 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Clausthal-Zellerfeld: Wasser doch weiter abkochen

Doch keine Entwarnung in Clausthal-Zellerfeld, Wildemann und Buntenbock: Wie der Landkreis Goslar mitgeteilt hat, muss dort weiterhin das Wasser abgekocht werden. In einer neuen Probe seien erneut Fäkalbakterien im Trinkwasser nachgewiesen worden. Die Darmbakterien können bei immungeschwächten Menschen schwere Erkrankungen hervorrufen. Erst am Donnerstag hatte der Landkreis nach vier unauffälligen Proben mitgeteilt, das Wasser müsse nicht mehr abgekocht werden.

