Clausthal-Zellerfeld: Schaeffler will Werk schließen

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler streicht in den kommenden anderthalb Jahren zusätzlich 4.400 Arbeitsplätze. Nach Angaben des Unternehmens sind zwölf deutsche und zwei europäische Standorte betroffen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, soll der Schaeffler-Sitz in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) geschlossen werden, sofern sich kurzfristig keine Verkaufs-Option ergebe. Den Beschäftigten der Betriebsstätten in Hamburg und Köln soll angeboten werden künftig im Homeoffice zu arbeiten.

