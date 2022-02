Stand: 10.02.2022 20:07 Uhr Celle: Wolfsburger räumt Unterstützung der Terrormiliz IS ein

Ein Mann aus Wolfsburg hat zum Prozessauftakt eingeräumt, im Jahr 2015 die Terrormiliz "Islamischer Staat" mit einem Geldbetrag von 6.000 Euro unterstützt zu haben. Zu Prozessbeginn habe eine Verständigung stattgefunden, sagte ein Sprecher des Oberlandesgerichts (OLG) Celle am Donnerstag. Dem Angeklagten wurde eine Bewährungsstrafe von anderthalb bis zwei Jahren in Aussicht gestellt, sollte er ein umfassendes Geständnis ablegen. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle wirft dem 34-Jährigen unter anderem die Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Laut Anklage besuchte er von Mai bis Juli 2015 seinen Bruder in Syrien und übergab ihm dort die 6.000 Euro. Von dem Geld habe sich der Bruder eine Wohnung und Möbel gekauft haben.

VIDEO: Zehn Jahre Haft für IS-Rückkehrerin Jennifer W. aus Lohne (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.02.2022 | 06:30 Uhr