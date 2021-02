Stand: 25.02.2021 07:58 Uhr Cannabis angebaut: Prozess gegen 32-Jährigen beginnt

In Braunschweig muss sich ab heute ein 32-Jähriger vor dem Landgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, Drogen angebaut und verkauft zu haben. Laut Anklage soll der Mann Kopf einer Bande gewesen sein, die mit einer Drogenplantage das große Geld witterte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, für den Anbau der Cannabis-Pflanzen und den Handel zuständig gewesen zu sein. In einem extra angemieteten Einfamilienhaus in Groß Hehlen (Landkreis Celle) hatte die Polizei bei einer Durchsuchung mehr als 170 Cannabis-Pflanzen entdeckt. Damit hätte die Bande mindestens 25.000 Euro verdienen können, heißt es. Das Urteil soll Ende März fallen.

