Stand: 10.03.2023 06:50 Uhr Cannabis-Plantage aufgebaut: Mehrere Jahre Haft für 38-Jährigen

Das Landgericht Göttingen hat einen 38-jährigen Mann aus Einbeck (Landkreis Northeim) zu einer Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt. Ihm wurde das unerlaubte Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie das Herstellen und der Anbau von Betäubungsmitteln vorgeworfen. Das Gericht ordnete zudem eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Der 38-Jährige hatte in dem Prozess ein Geständnis abgelegt. Demnach hatte er im Mai 2021 in Einbeck ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen gekauft und dort eine Cannabis-Plantage eingerichtet. Die rund 80.000 Euro Investitionskosten für eine Entlüftungsanlage, Geruchsfilter sowie zahlreiche Wassertonnen, um die Pflanzen zu bewässern, hätte er von einem Hintermann geliehen, erklärte der 38-Jährige. Der Kreditgeber sollte später auch als Abnehmer der Betäubungsmittel fungieren. Bei einer Hausdurchsuchung im vergangenen Oktober fand die Polizei mehr als 700 Cannabis-Pflanzen. Außerdem stießen die Drogenfahnder auf mehrere Kilo Marihuana.

