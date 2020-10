Stand: 20.10.2020 09:30 Uhr CDU sagt heutige Geburtstagsfeier in Goslar wegen Corona ab

Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen fällt die für heute geplante Geburtstagsfeier der CDU in Goslar aus. Wie die Konrad-Adenauer-Stiftung mitteilte, soll die Veranstaltung zu gegebener Zeit nachgeholt werden. Eigentlich wollte die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Abend eine Festrede halten. Vor 70 Jahren fand in Goslar der erste Bundesparteitag der CDU statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.10.2020 | 09:30 Uhr