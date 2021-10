Stand: 19.10.2021 17:13 Uhr CDU feiert in Goslar Jubiläum - Laschet hält Grundsatzrede

Mit einem Jahr Verspätung wird am Mittwoch in Goslar der 70. Jahrestag des CDU-Gründungsparteitags gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie war der Festakt 2020 verschoben worden. Der Bundesvorsitzende der CDU, Armin Laschet, wird eine Grundsatzrede halten. Das kündigte die Konrad-Adenauer-Stiftung an. Unter dem Leitspruch "Einigkeit und Recht und Freiheit" war in Goslar vom 20. bis 22. Oktober 1950 der erste Bundesparteitag der CDU abgehalten worden.

