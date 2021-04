Stand: 14.04.2021 15:34 Uhr CDU-Politiker aus dem Raum Braunschweig tendieren zu Söder

Söder oder Laschet? Wer soll die Union als Spitzenkandidat in die nächste Bundestagswahl führen? Das fragen sich auch die CDU-Mitglieder zwischen Braunschweig und Göttingen. Wie der NDR in Niedersachsen berichtet, tendiert eine Mehrheit der Mandatsträger zum CSU-Kandidaten Markus Söder. Der Göttinger CDU-Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler wünscht sich einen Kandidaten, der "ausführungsstark und dynamisch" ist. "Von daher glaube ich, das Markus Söder der beste Kanzlerkandidat ist", so Güntzler. Der Braunschweiger CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Müller nennt "hemdsärmelig und zupackend" als Eigenschaften, mit denen man das Kanzleramt gewinnen könne. Beides Attribute, die man mit dem CDU-Chef Armin Laschet eher nicht verbindet. Güntzler ist der Meinung, man solle aber auf jeden Fall Laschet die Kandidatur antragen. Dann habe dieser das Heft des Handelns in der Hand. "Er entscheidet, ob er antritt oder Markus Söder", so Müller.

