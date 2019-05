Stand: 27.05.2019 14:56 Uhr

"Bye": "Trecker-Willi" bricht Schottland-Reise ab

Dieses Gespann ist international bekannt: Winfried Langner, genannt "Trecker-Willi", war mit seinem Deutz "Robert" und Wohnwagenanhänger "Schnecke" schon in St. Petersburg, am Nordkap und auf Mallorca auf großer Tour. Mit den Briten wurde der 83 Jahre alte Reise-Star aus Lauenförde im Landkreis Holzminden auf seinem jüngsten Trip nicht warm. Tochter Sabine Langner-Uslu erzählte am Montag, dass "Trecker-Willi" bereits auf dem Heimweg sei - nur zwei Wochen nach dem Start. Der Grund: Englische Polizisten hätten ihn stundenlang festgehalten und verdächtigt, er sei zum Betteln auf die Insel gekommen. "Das war reine Schikane, was die mit mir gemacht haben", sagte er dem "Täglichen Anzeiger".

Schnelle Umkehr: Englische Polizei nervt "Trecker-Willi"

Dabei war der Plan so schön: Fünf Monate lang wollte "Trecker-Willi" mit seinem 15 PS-starken "Robert" - Baujahr 1961 - über die Insel und durch Schottland zuckeln. Dort entlang der Abenteuerroute North Coast 500, der berühmten 830 Kilometer langen Ferienstraße im Norden des Landes. Am 12. Mai brach Lingner auf. Die erste Etappe führte den fröhlichen Senior in die Niederlande. Von Ijmuiden im Nordwesten Amsterdams setzte er nach Newcastle, einer alten Universitätsstadt im Nordosten Englands, über. Dort kam dann das jähe Ende der Reise: Auf der Strecke vom Hafen Newcastle nach Edinburgh sei ihr Vater wiederholt von der Polizei gestoppt und kontrolliert worden, sagte Langner-Uslu: "Er hat sich regelrecht verfolgt gefühlt." Nach drei Tagen hatte "Trecker-Willi" genug von der Insel und kehrte um.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.05.2019 | 13:30 Uhr