Stand: 23.08.2021 08:38 Uhr Busse fahren Göttinger Innenstadt nicht an

Wegen Bauarbeiten fahren in der Göttinger Innenstadt seit Montag keine Busse. Sie werden fünf Tage lang über den Hauptbahnhof am Rande des Zentrums umgeleitet, damit in der Innenstadt Straßen saniert werden können. Der Beirat für Menschen mit Behinderung kritisiert, dass die Stadt für ältere und körperlich eingeschränkte Menschen keine Alternativen anbietet - wie etwa ein barrierefreies Shuttle. Die Göttinger Werkstätten rechnen mit vielen Anrufen von Beschäftigten mit Handicap, die Probleme haben, zur Arbeit zu kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.08.2021 | 08:00 Uhr