Busfahrer im Landkreis Peine streiken für mehr Geld

Im Landkreis Peine streiken an diesem Mittwoch viele Busfahrer. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen und fordert für die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe PVG und KVM mehr Geld. Sie würden seit Jahren rund ein Fünftel unterhalb des Tarifvertrags bezahlt, so ver.di. Der Landkreis bittet die Eltern von Schülern, ihre Kinder selbst zur Schule zu bringen. Insgesamt 14 Buslinien fallen aus. Am Vormittag ist in Braunschweig eine Demonstration geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.12.2020 | 07:30 Uhr