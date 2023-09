Stand: 18.09.2023 20:39 Uhr Bundeswehr übt Nachtflüge mit Kampfhubschrauber "Tiger"

Die Bundeswehr absolviert in den kommenden Nächten unter anderem über Göttingen Übungsflüge mit dem Kampfhubschrauber "Tiger". Teils seien Tiefflüge in weniger als 30 Metern Höhe geplant, teilte das Kampfhubschrauberregiment 36 im hessischen Fritzlar mit. "Dabei kann es möglicherweise zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen", hieß es. Die Kampfhubschrauber seien über Göttingen, dem thüringischen Mühlhausen und dem nordrhein-westfälischen Warburg unterwegs, außerdem in Hessen im Vogelsbergkreis, in Marburg, Allendorf an der Eder und Korbach sowie Bad Hersfeld. Pro Nacht sollen zwei bis vier "Tiger" die Übungen fliegen. Um die Störungen so gering wie möglich zu halten, werde versucht, das Übungsgebiet stetig zu wechseln, sagte ein Sprecher am Montag.

