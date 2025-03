Bundeswehr plant Nachtflüge über Niedersachsen Stand: 28.03.2025 14:46 Uhr Wegen einer Übung der Bundeswehr sind in den kommenden zwei Wochen nachts Kampfhubschrauber über Niedersachsen unterwegs. Dabei kann es vor allem in Göttingen zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen.

Das teilte das "Kampfhubschrauberregiment 36" in Fritzlar (Hessen) am Freitag mit. Demnach seien Nachtflüge mit dem Kampfhubschrauber "Tiger" in teilweise weniger als 30 Metern Höhe geplant. Diese sollen von Montag bis Donnerstag stattfinden. Zuletzt hatte es im Februar eine Bundeswehrübung mit Kampfhubschraubern gegeben.

Übung dient der Weiterbildung von Soldaten

Neben Göttingen sind die Kampfhubschrauber den Angaben zufolge auch über Mühlhausen (Thüringen), Warburg (Nordrhein-Westfalen) und in Alsfeld, Marburg, Allendorf an der Eder und Bad Hersfeld (Hessen) unterwegs. Eine Gebietseinschränkung könne nur grob vorgenommen werden, hieß es. Die Übungen sollen laut Bundeswehr der "Herstellung und Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Piloten" sowie der Weiterbildung junger Soldatinnen und Soldaten dienen.

