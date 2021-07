Bundestagswahl: AfD will in Braunschweig Kandidaten wählen Stand: 03.07.2021 08:40 Uhr Die AfD Niedersachsen trifft sich ab heute in Braunschweig, um erneut ihre Kandidaten für die Bundestagswahl zu wählen. Die im Dezember aufgestellte Liste war wohl ungültig.

Ein Versuch zur Korrektur beim Landesparteitag Mitte Mai musste abgebrochen werden - wegen Überfüllung der Halle und dem daraus resultierenden Verstoß gegen die geltenden Corona-Auflagen. Zu dem Treffen in Braunschweig werden mehr als 1.000 AfD-Mitglieder erwartet.

Landeswahlleitung äußert Zweifel an Kandidatenaufstellung

Die Landeswahlleitung hatte Anfang Mai die Kandidatenaufstellung der AfD zumindest infrage gestellt. Es könne "nicht prognostiziert werden", ob der Landeswahlausschuss die vorgelegte Liste akzeptiere oder verwerfe, hieß es. Spätestens am 19. Juli muss die Landeswahlleitung Klarheit über die vorgelegte Liste haben. Deswegen wiederholt die AfD nun die Listenaufstellung, nachdem mehrere Gutachten im Auftrag des Landesvorstands diesen Schritt ebenfalls nahegelegt hatten.

Tauziehen zwischen zwei Lagern?

Hinter dem Lavieren um die Liste wird ein Tauziehen zwischen zwei Lagern in der Partei vermutet. Bei der ursprünglichen Aufstellung hatte der rechte Flügel um den neuen Landeschef Jens Kestner den Kürzeren gezogen. Sowohl Kestner als auch der frühere Landeschef Armin-Paul Hampel hätten damit keine Aussicht auf einen Wiedereinzug in den Bundestag. Moderate Kräfte, die auf der Liste dominieren, halten die Formfehler für inszeniert und sehen in einer Neuaufstellung den Versuch, das Kräfteverhältnis umzukehren.

Unterdessen hat das Bündnis gegen Rechts zu Demonstrationen gegen die Versammlung der AfD in Braunschweig aufgerufen.

