Bund fördert Entwicklung von Braunschweiger Corona-Arznei Stand: 15.04.2021 12:04 Uhr Forscher der Braunschweiger Firma Corat Therapeutics erhalten für ihr Corona-Medikament nun doch einen größeren Millionen-Betrag vom Bund. Das bestätigte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).

In welcher Größenordnung der Bund das Unternehmen unterstützen werde, wisse er noch nicht, sagte Althusmann. Die Details werde das Bundesforschungsministerium im Laufe des Tages bekannt geben. Insgesamt sollen in einem Förderprogramm 300 Millionen Euro für solche Projekte bereitgestellt werden. Für die Finanzierung einer weiteren Testphase und zum Ausbau der Produktion braucht Corat Therapeutics rund 50 Millionen Euro.

Tests an Patienten ab Ende April

Ende April sollen in der Uni-Klinik Tübingen die ersten Corona-Patienten das Präparat aus Braunschweig, das auf Antikörpern basiert, erhalten. In Tests an Tieren hat es den Angaben zufolge sehr gut angeschlagen. Wenn das Medikament jetzt in die Produktion komme, könne es vielleicht bis zum Jahresende zur Verfügung stehen, sagte Althusmann. "Das könnte ein Riesenschritt nach vorne sein bei der Corona-Pandemiebekämpfung."

Gerüchte über Gespräche mit Rossmann und Maschmeyer

Das Land Niedersachsen fördert das Start-up zusammen mit weiteren Geldgebern bereits seit Juni 2020. Über die Höhe der Beteiligung hatten die Partner Stillschweigen vereinbart. Die "Braunschweiger Zeitung" berichtet, das Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die finanzkräftigen Unternehmer Dirk Rossmann und Carsten Maschmeyer wegen einer möglichen Beteiligung angesprochen haben soll. Die Staatskanzlei wollte das gegenüber NDR Niedersachsen nicht bestätigen. Man könne lediglich sagen, dass grundsätzlich Gespräche laufen, um das Projekt zu unterstützen, so eine Sprecherin. Anfragen bei den Pressestellen von Rossmann und Maschmeyer wurden bislang noch nicht beantwortet.

