Stand: 30.10.2020 10:00 Uhr "Bündnis gegen Rechts" sagt Gegen-Demo in Braunschweig ab

Das "Bündnis gegen Rechts Braunschweig" hat eine für Sonnabend geplante Kundgebung gegen eine "Querdenken"-Demonstration in der Innenstadt abgesagt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Als Grund dafür nannte das Bündnis die schnell steigenden Corona-Infektionszahlen. Die Kundgebung hatte unter dem Motto "Gerade denken, für die Gesundheit und das Leben! Gegen Verschwörungstheorien und Nazis!" stattfinden sollen. Die Kritik an der Demonstration der Verschwörungs-Theoretiker bleibe aber bestehen. Nach Überzeugung des Bündnisses verbreiten die "Querdenker" immer wieder rassistische und antisemitische Hetze. Das "Bündnis gegen Rechts" kündigte an, andere Formen ohne Infektionsrisiko zu finden, um für ein solidarisches Miteinander in Braunschweig und überall einzutreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.10.2020 | 06:30 Uhr