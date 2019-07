Stand: 01.07.2019 09:03 Uhr

"Bündnis gegen Rechts": Drohung gegen Sprecher

Der Sprecher des "Bündnisses gegen Rechts" in Braunschweig, David Janzen, ist erneut mit dem Tod bedroht worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. An der Haustür des 47-Jährigen standen am Sonntag die Worte "Wir töten dich! Janzen", zudem hätten daran Aufkleber der rechtsextremen Gruppe "Adrenalin BS" geklebt, teilte das Bündnis mit. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge gegen einen 20-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Die Beamten untersuchten dessen Wohnung und stellten Beweismaterial sicher. Der Verdächtige sei ein polizeibekannter Rechtsextremer. Geäußert habe er sich nicht.

Drohung: "Heute Walter - morgen Janzen"

Dies war nicht die erste Drohung gegen den Bündnis-Sprecher. Vor Kurzem hatte Janzen auf Social-Media-Accounts von "Adrenalin BS" den Spruch "Heute Walter - morgen Janzen" entdeckt. Der 47-Jährige geht davon aus, dass damit er selbst gemeint ist. "Walter" sei eine offenkundige Anspielung auf den in Kassel erschossenen Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

Videos 01:35 NDR//Aktuell Braunschweiger Neonazis verbreiten Morddrohungen NDR//Aktuell Die Neonazi-Gruppierung "Adrenalin BS" bejubelt im Internet das Lübcke-Attentat. Und sie bedroht unter anderem den Braunschweiger Sprecher des "Bündnisses gegen Rechts." Video (01:35 min)

"Adrenalin BS" löst sich auf, Anhänger machen weiter

Unterdessen hat "Adrenalin BS", deren Anhänger vom Verfassungsschutz als rechtsextremistische Gewalttäter eingestuft werden, die Auflösung bekannt gegeben. Offenbar nicht, um sich zur Ruhe zu setzen: "Unsere alten Mitglieder werden in anderen Parteien und Organisationen aufgehen", heißt es. Man werde "Freunde und Brüder bis zum letzten Blutstropfen bleiben". Der "Kampf um Braunschweig, der Kampf um Deutschland ist noch lange nicht beendet".

Weitere Informationen Niedersächsische Politiker auf Neonazi-Liste Neonazis haben im Internet Listen von Politikern angelegt - auf denen auch die Namen von Politikern aus Niedersachsen stehen. Laut LKA besteht aber keine akute Gefahr. (23.06.2019) mehr Braunschweiger Neonazis feiern Lübcke-Attentäter Neonazis um die Gruppierung "Adrenalin BS" bedrohen Andersdenkende in Braunschweig. Im Netz bejubeln sie den Lübcke-Mörder. Die Gruppe erklärte nun ihre Auflösung. (20.06.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.07.2019 | 08:00 Uhr