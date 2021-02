Stand: 10.02.2021 08:05 Uhr Brutaler Überfall auf Senioren in Peine: 83-Jährige getötet

Bei einem Überfall an der eigenen Wohnungstür ist eine 83-jährige Frau in Peine getötet worden. Ihr 87 Jahre alter Ehemann kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Täter gingen äußerst brutal und offenbar ohne jede Vorwarnung vor, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Polizei-Angaben klingelten die beiden Unbekannten am Dienstagnachmittag an der Wohnungstür der Senioren und schlugen unvermittelt auf das Ehepaar ein. Die Frau starb noch am Tatort. Spezialisten der Spurensuche waren vor Ort um mögliche Beweise zu sichern. Bislang ist noch unklar, ob die flüchtigen Täter auch Gegenstände aus der Wohnung erbeuteten. Die Polizei ruft Menschen auf, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05341) 189 70 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.02.2021 | 07:30 Uhr