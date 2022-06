Stand: 28.06.2022 10:04 Uhr Brücke wird neu gebaut: B27 im Harz fünf Monate gesperrt

Weil eine Brücke neu gebaut werden muss, wird die B27 im Harz von diesem Dienstag an für fünf Monate gesperrt. Betroffen ist die Strecke zwischen dem Flecken Gieboldehausen und Herzberg am Harz im Landkreis Göttingen, sagte ein Sprecher der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Der Verkehr wird über eine rund 25 Kilometer längere Route über Osterode umgeleitet. Ab August wird dann zeitgleich die Ortsdurchfahrt Herzberg saniert. Die vierspurige Bundesstraße ist während der Bauarbeiten verengt. Der überregionale Verkehr, vor allem die Lkw, werden großräumig über die A38 und A7 umgeleitet. Die Bauarbeiten in Herzberg dauern rund zweieinhalb Jahre.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

