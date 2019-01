Stand: 28.01.2019 09:28 Uhr

Brockenbahn fährt wieder nicht zum Gipfel

Erneut sorgen die winterlichen Bedingungen für Einschränkungen im Betrieb der Brockenbahn. Seit Sonnabend pendeln die Dampfloks der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) nur noch zwischen Wernigerode und Schierke, der letzten Station vor dem Brockengipfel. Wann eine Fahrt auf Norddeutschlands höchsten Berg wieder möglich sei, ist noch nicht abzusehen. Mitarbeiter der HSB sollen am Morgen wieder mit einer Schneefräse auf den Brocken fahren und die Strecke in Augenschein nehmen. Danach werde entschieden, sagte HSB-Sprecherin Heide Baumgärtner NDR.de.

Videos 00:57 Hallo Niedersachsen Nach Schneepanne: Brockenbahn steht still Hallo Niedersachsen Die Brockenbahn im Harz ist erneut im Schnee stecken geblieben. Bei dem Versuch, sie zu befreien, entgleiste die Lok. Der Bahnverkehr zwischen Schierke und dem Gipfel ist eingestellt. Video (00:57 min)

Schneehöhe auf etwa 160 Zentimeter angewachsen

Im Januar wurde der Betrieb der Brockenbahn bereits mehrfach ausgebremst. Zweimal steckte eine Lok im Schnee fest und musste befreit werden. Nach Angaben der HSB hat sich in 26 Betriebsjahren zuvor noch nie eine Bahn im Schnee festgefahren. Nach den beiden Pannen fuhren die Dampfloks zunächst für mehrere Tage nur zwischen Wernigerode und Schierke. Seit dem 16. Januar wurde auch wieder der Brockengipfel angefahren - ehe am Sonnabend die Strecke erneut aufgrund der Witterung verkürzt werden musste. Ein Schneesturm und ein Anwachsen der Schneehöhe auf etwa 160 Zentimeter ließen zunächst keine Fahrten bis zum Gipfel zu, sagte Baumgärtner. Im Winter käme dies angesichts der Wetterlage auch mal häufiger vor, so die HSB-Sprecherin.

