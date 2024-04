Brennpunkt-Immobilie in Göttingen: Stadt begutachtet Verhältnisse

Stand: 09.04.2024 12:36 Uhr

Die Stadt Göttingen nimmt heute in Begleitung der Polizei einen als prekär geltenden Wohnkomplex am Rand der Innenstadt in Augenschein. Ziel der "Ortsbegehung" laut Stadt: Die Wohnverhältnisse sollen sich dort bessern.