Stand: 11.04.2022 12:33 Uhr Brennender Lkw gelöscht: A7 bei Hann. Münden ist wieder frei

Nach dem Brand eines mit etwa 24 Tonnen Papierrollen beladenen Lkw auf der A7 wurde die Vollsperrung ab Hann. Münden-Lutterberg inzwischen aufgehoben. Laut Polizei läuft der Verkehr aktuell auf einem Fahrstreifen an der Brandstelle vorbei. Durch die Sperrung hatte sich ein Rückstau von rund acht Kilometern Länge gebildet. Der baue sich jetzt nach und nach ab, so die Polizei. Allerdings müssten sich Verkehrsteilnehmende, die in Richtung Hannover unterwegs sind, momentan noch auf eine längere Fahrzeit einstellen. Die Zugmaschine des Lkw war am Morgen während der Fahrt in Brand geraten. Auslöser war vermutlich ein technischer Defekt. Der 36 Jahre alte Fahrer hielt sofort auf dem Standstreifen an und brachte sich in Sicherheit. Er blieb unverletzt. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch offen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.04.2022 | 09:30 Uhr