Stand: 01.06.2021 17:25 Uhr Brennender Lkw auf A7: Sperrung zwischen Rhüden und Bockenem

Die A7 in Richtung Norden ist nach einem Unfall zwischen Rhüden (Landkreis Goslar) und Bockenem (Landkreis Hildesheim) gesperrt. Beteiligt waren laut Autobahnpolizei ein Lkw und ein Auto. Ob es Verletzte gibt, konnten die Beamten am späten Nachmittag nicht sagen. Der Lkw stand in Flammen, konnte aber inzwischen gelöscht werden. Wegen der Aufräumarbeiten kommt es in beiden Richtungen zu Staus. Wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden und wann die Strecke wieder freigegeben wird, ist noch unklar. Es könne bis in die Abendstunden dauern, hieß es. Gegebenenfalls müsse die Asphaltdecke erneuert werden.

