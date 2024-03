Stand: 21.03.2024 11:31 Uhr Brennender Lkw: A7 in Richtung Kassel gesperrt

Die A7 ist zwischen Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg in Richtung Kassel voll gesperrt. Am Donnerstagmorgen hatte dort laut Polizei kurz hinter der Werratalbrücke ein Lastwagen gebrannt. Wie lange die Sperrung dauern werde, ist demnach noch unklar. Der Rückstau in Richtung Süden betrug am Vormittag mehr als zehn Kilometer. Wegen der starken Rauchentwicklung war zeitweise auch die Gegenrichtung nach Hannover gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Weitere Informationen zur Brandursache oder möglichen Verletzten lägen noch nicht vor, hieß es.

