Stand: 12.04.2021 16:35 Uhr Brennender Laster behindert Verkehr auf der A7 nach Norden

Ein brennender Lkw hat am frühen Montagnachmittag zu Behinderungen auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden geführt. Laut Polizei war der Laster gegen 13.40 Uhr bei Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) in Brand geraten. Die Fahrbahn wurde zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-West zunächst voll gesperrt. Das Feuer sei aber schnell gelöscht und der Verkehr dann einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt worden, sagte ein Polizeisprecher. Seinen Angaben zufolge blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. Was der Auslöser für das Feuer war, ist noch unklar.

