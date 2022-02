Brennender Frachter mit VW-Autos: Spezialgerät soll kühlen Stand: 23.02.2022 12:20 Uhr Ein Frachter mit etwa 4.000 VW-Fahrzeugen war unterwegs von Emden in die USA, als vor einer Woche ein Feuer an Bord ausbrach. Jetzt bringen Schlepper Geräte zum Kühlen an die Unglücksstelle auf See.

Noch an diesem Mittwoch wird ein weiterer Hochseeschlepper an dem brennenden Schiff südlich der Azoren im Atlantischen Ozean erwartet. Drei Tage später soll dann noch ein Schlepper folgen. Experten aus Gibraltar sind schon vor Ort, ein Team aus den Niederlanden folgt. Die Helfer sollen vor allem weiter löschen und mit Spezialgeräten den Rumpf und die Außenwände der "Felicity Ace" kühlen. Die bisherigen Arbeiten hätten sich ausgezahlt, heißt es von den Einsatzkräften. Das Feuer habe sich abgeschwächt.

Von Emden gestarteter Frachter soll in nächsten Hafen geschleppt werden

Erst wenn der Brand komplett gelöscht ist, soll der 200 Meter lange Frachter geborgen und in den nächsten Hafen geschleppt werden. Wann genau die Brandexperten das Schiff überhaupt betreten können, ist noch unklar. Nach Angaben der Reederei ist der Frachter zwar noch führerlos, aber stabil. Öllecks oder Ähnliches gebe es nicht. Die 22-köpfige Besatzung des Frachters war nach dem Brandausbruch unverletzt in Sicherheit gebracht worden.

VIDEO: Jede Menge Autos: Von Emden um die Welt (24.01.2019) (1 Min)

Volkswagen äußert sich nicht zu Fahrzeugmarken

Der Volkswagen-Konzern in Wolfsburg bestätigte, dass auf dem Schiff Neuwagen der VW-Gruppe transportiert wurden. Nicht bestätigen wollte ein Sprecher dagegen Berichte, wonach es sich unter anderem um etwa 1.100 Porsche, einige Bentleys und Lamborghinis sowie um viele Audis handele. Nach Angaben britischer Medien soll der Gesamtschaden mehr als 400 Millionen Euro betragen. Ein VW-Sprecher betonte, noch wisse niemand, wie es auf dem Schiff aussehe und wie beschädigt die Autos seien. Zu möglichen Schäden könne man deshalb erst in ein paar Wochen etwas sagen.

Versicherer fordern bessere Löschanlagen an Bord

Während auf dem Atlantik weiter gegen die Flammen gekämpft wird, werden Forderungen nach besseren Löschanlagen auf Transportschiffen dieser Größe laut. "Bei Warenwerten von bis zu 500 Millionen Euro an Bord sollte bei diesen Schiffen in mehr Sicherheit investiert werden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen. Auf Autofrachtern träten "immer wieder teils verheerende Brände" auf, betonte er. Deshalb müssten die Löschanlagen verbessert werden. "Bei Bränden ist Zeit der entscheidende Faktor, deshalb sollten Löschanlagen automatisch reagieren". Eine Möglichkeit sei Hochdruck-Wassernebel. Der verursache keine Schäden an der Ladung und beeinträchtige kaum die Stabilität des Schiffes, weil er nur wenig Wasser auf die Decks bringe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 23.02.2022 | 12:00 Uhr