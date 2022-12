Stand: 19.12.2022 10:50 Uhr Braunschweiger wird in eigener Wohnung überfallen

In Braunschweig ist am Donnerstag ein 37-Jähriger in seiner eigenen Wohnung überfallen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe der Mann Besuch von einem 22-jährigen Bekannten gehabt. In einem günstigen Moment habe der Bekannte zwei weitere Personen in die Wohnung gelassen. Diese sollen den 37-Jährigen mit einem Reizstoff besprüht haben und ihn mit einer Schusswaffe und einem Schlagstock bedroht haben. Da 37-Jährige vermutet habe, dass die Männer Schulden eintreiben wollten, habe er ihnen einen dreistelligen Betrag Bargeld übergeben. Im Anschluss hätten die Täter die Wohnung verlassen, das Opfer sei nur leicht verletzt worden. Noch am Donnerstagabend zeigte der Braunschweiger die Tat bei der Polizei an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.12.2022 | 11:30 Uhr