Stand: 23.02.2024 10:05 Uhr Braunschweiger Unternehmen mahnt streikende Beschäftigte ab

Das UnternehmenWestermann Logistik (WLG) in Braunschweig hat 55 Beschäftigte abgemahnt, weil sie sich an einem Streik beteiligt haben. Das bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens dem NDR in Niedersachsen. Als Grund nannte sie einen ungekündigten Haustarifvertrag. Damit bestehe Friedenspflicht und Streiks seien rechtswidrig. Ganz anders sieht es die Gewerkschaft ver.di. Sie bewertet die Abmahnungen als rechtswidrige Einschüchterungen und will juristisch dagegen vorgehen. Ver.di verhandelt derzeit über den Tarifvertrag für das Speditions- und Logistikgewerbe in Niedersachsen. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn, der Arbeitgeberverband bietet drei Prozent.

