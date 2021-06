Stand: 08.06.2021 09:17 Uhr Braunschweiger Straßenbahnen sollen breiter werden

Die Braunschweiger Straßenbahnen sollen in den kommenden Jahren 30 Zentimeter breiter werden. Diesen Plan wird die Stadtverwaltung dem Rat in seiner Sitzung im Juli vorlegen. Die Verkehrsexperten in der Verwaltung gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren mehr Menschen Straßenbahn fahren werden. Die jetzigen Waggons sind bereits gut 30 Jahre alt. So sollen die neuen Straßenbahnen auf 2,65 Meter anwachsen. In sechs Jahren könnten die ersten neuen Bahnen gekauft werden.

