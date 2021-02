Stand: 26.02.2021 14:15 Uhr Braunschweiger Staatstheater: Führungsduo bleibt erhalten

Am Braunschweiger Staatstheater bleiben Generalintendantin Dagmar Schlingmann und Verwaltungsdirektor Stefan Mehrens langfristig im Amt. Der Vertrag des Führungsduos wurde nach Angaben des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur bis zum Ende der Spielzeit 2026/2027 verlängert. "Seit einem Jahr erweisen sich Schlingmann und Mehrens als souveräne Krisenmanager", sagte Kulturminister Björn Thümler (CDU). So habe Schlingmann als Regisseurin in Musiktheater und Schauspiel großartige Inszenierungen realisiert. Mehrens habe sein Können in den Bereichen Personalentwicklung, Controlling und Digitalisierung bewiesen, so der Minister. Das Staatstheater wird zu zwei Dritteln vom Land und einem Drittel von der Stadt Braunschweig finanziert.

