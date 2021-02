Braunschweiger Polizistin wird Insta-Cop Stand: 19.02.2021 17:05 Uhr Soziale Netzwerke werden immer wichtiger - auch bei den Ordnungshütern. Die Braunschweiger Polizei hat jetzt eine Instagram-Polizistin, die ihren Arbeitsalltag in Fotos und Texten im Netz postet.

Polizeikommissarin Liliana Raceanu soll nun als "Community Policerin" regelmäßig auf Instagram posten - egal, ob Einblicke in den Streifendienst oder beispielsweise zu Ermittlungen nach einem Einbruch. Wie Braunschweigs Polizeipräsident Michael Pientka berichtete, ist die 27-Jährige Angehörige des Kriminaldauerdienstes der Polizeiinspektion Braunschweig. Ihre Kollegen scheinen derweil ziemlich stolz auf ihren ersten Insta-Cop zu sein, wie sich auf einem Twitter-Post der Polizei sehen lässt:

Austausch mit Bevölkerung

Für polizeiliche Ermittlungen wolle sie die Plattform allerdings nicht nutzen, so Insta-Cop Raceanu. Stattdessen soll Instagram auch ein Werkzeug sein, um näher mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Für Fragen und Anregungen sei sie so immer erreichbar. Die Braunschweigerin ist dabei nicht die einzige Polizeibeamtin ihrer Art. Insgesamt gibt es in Niedersachsen inzwischen mehr als 20 Polizistinnen und Polizisten, die regelmäßig über ihre Arbeit in sozialen Netzwerken berichten.

