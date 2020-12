Braunschweiger Polizei warnt Senioren vor Trickbetrügern Stand: 09.12.2020 10:21 Uhr Die Polizei verteilt seit Mittwoch Briefe an Senioren in Braunschweig, um vor Betrügern zu warnen. Darin wird beschrieben, wie die Trickdiebe vorgehen und wie sich ältere Menschen schützen können.

So sollen die älteren Frauen und Männer zum Beispiel niemals Fremde in ihre Wohnung lassen oder Polizisten Geld aushändigen. Mit den Schreiben wollen die Beamten rund 40.000 über 70-Jährige aufklären. In dem Info-Material liegen Anschreiben von Stadt und Polizei, Broschüren und kleine Pappaufsteller mit den Verhaltenstipps.

Senioren nicht über Social Media erreichbar

Die Kampagne hat zwei Gründe, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet: Zum einen kommen Polizisten kaum an ältere Menschen heran, schon gar nicht über soziale Medien. Zum anderen ist die Zahl der Taten und Schadenssummen weiterhin hoch.

Immer wieder geben sich Betrüger am Telefon als Enkel oder Polizist aus und verlangen Geld - oder klingeln gar als vermeintlicher Handwerker an der Tür und gelangen so in die Wohnung und an das Geld der Opfer.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.12.2020 | 10:30 Uhr