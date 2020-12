Stand: 09.12.2020 09:19 Uhr Braunschweiger Polizei warnt Senioren vor Trickbetrügern

Mit einer Infokampagne per Brief will die Polizei mehrere Tausend Seniorinnen und Senioren in Braunschweig über Trickbetrüger aufklären. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Darin enthalten sind unter anderem Broschüren und kleine Pappaufsteller mit Verhaltenstipps. Angeschrieben werden rund 40.000 Menschen im Alter über 70 Jahre. Der Grund für die Kampagne von Stadt und Polizei in Braunschweig ist, dass es Trickbetrüger immer wieder gelingt, ältere Menschen zu bestehlen. Die Anschreiben werden ab heute in Braunschweig verteilt.

