Braunschweiger Pflegeheim hat Covid-Station eingerichtet Stand: 10.03.2021 11:21 Uhr Nach einer Corona-Infektion brauchen ältere Menschen mitunter Wochen, um sich zu erholen. Das Pflegezentrum Bethanien in Braunschweig hat deshalb eine Covid-Station aufgebaut.

Jeder neue Bewohner wird zunächst streng in seinem Zimmer isoliert, bis er nicht mehr ansteckend ist. Während des Aufenthalts trainieren die Betreuer und Alltagsbegleiter mit ihnen Mobilität, Gedächtnis und Körperpflege. Außerdem helfen sie ihnen, die Zeit zu gestalten - etwa durch Vorlesen. "Wir können ein Baustein, ein Mosaik sein, der dahin führt, dass man wieder auf eine normale Station kommt, wieder einen Alltag bekommt und wieder leben kann", sagte Pflege-Assistent Ali Chahruon NDR Niedersachsen.

Klinik wandte sich an Pflegezentrum

Die Idee für eine eigene Station für corona-positive Senioren wurde laut Bethanien-Geschäftsführer Uwe Zerreßen aus der Not heraus geboren. Das Krankenhaus habe sich an das Pflegezentrum gewandt, weil es zu viele Patienten hatte. Senioreneinrichtungen lehnten diese aus Angst vor Infektionen ab. "Wir haben dann gesagt: 'Wir entwickeln das Thema und nehmen sie auch auf'", so Zerreßen.

