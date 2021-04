Stand: 22.04.2021 12:04 Uhr Braunschweiger Forscher entwickeln Ersatz für Satelliten

Ohne Satelliten geht in der Erdbeobachtung und der Telekommunikation nichts, aber sie können als Weltraumschrott auch Schäden anrichten. Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig wollen das ändern. Sie entwickeln ein unbemanntes, solargetriebenes Stratosphären-Flugzeug, das dauerhaft in 20 Kilometern Höhe stationiert werden soll. Damit fliegt es höher als der zivile Luftverkehr und niedriger als Satelliten. Es wiegt 36 Kilogramm und hat eine Spannweite von 27 Metern. Im kommenden Jahr sind erste Testflüge geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.04.2021 | 13:30 Uhr