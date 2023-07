Braunschweig verbietet "Letzter Generation" spontane Proteste Stand: 20.07.2023 13:07 Uhr Die Stadt Braunschweig hat unangemeldete Klimaproteste der Gruppe "Letzte Generation" verboten. Den Aktivisten drohen bis zu 3.000 Euro Bußgeld. Die Grünen im Stadtrat üben Kritik.

Seit Donnerstag gilt die Allgemeinverfügung, die jegliche Versammlungen der "Letzten Generation" oder ähnliche Versammlungen zum Klimaprotest im Stadtgebiet unter freiem Himmel beschränkt. Auch das "Nutzen von Fahrbahnen für Umzüge, das Ankleben, Festketten, Festbinden oder Setzen auf Fahrbahnen" ohne vorherige Anmeldung verbietet die Stadt. Bei Verstößen drohen den Aktivisten demnach Bußgelder von bis zu 3.000 Euro. Außerdem könne man Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Teilnehmer einleiten, wenn diese gegen die Auflagen verstießen, betonte die Stadtverwaltung.

VIDEO: Braunschweig: "Letzte Generation" blockiert Berufsverkehr (14.07.2023) (2 Min)

Stadt will Gespräche zwischen Veranstaltern und Behörde

Nach eigenen Angaben will die Stadt Braunschweig die Teilnehmenden und Verantwortlichen von Klimaprotesten dazu bewegen, derartige Versammlungen anzukündigen. So sollten "im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld zum Beispiel Kooperationsgespräche zwischen Veranstalter und Ordnungsbehörde geführt werden können", heißt es in der Mitteilung. Die Stadt reagiere so auf etwa 20 unangemeldete Aktionen der Klimaaktivisten in den vergangenen Monaten. Das Verbot ist zunächst bis zum 31. August befristet.

Grüne halten Verfügung für "juristisch fragwürdig"

Die Grünen-Fraktion im Braunschweiger Stadtrat kritisiert die Allgemeinverfügung. Die Fraktionsvorsitzende Lisa-Marie Jalyschko sagte dem NDR in Niedersachsen, die grünen Ratsmitglieder seien nicht in die Entscheidung eingebunden gewesen. Im Stadtrat hat die SPD die Mehrheit, Oberbürgermeister ist der Sozialdemokrat Thorsten Kornblum. Über die Protestform der "Letzten Generation" könne man streiten, so die Grünen weiter. Jalyschko halte die Allgemeinverfügung aber für ein "scharfes Schwert" und "juristisch fragwürdig", weil sie auf die Protestformen der Klimaaktivisten "maßgeschneidert" sei. Braunschweig sei die erste norddeutsche Stadt, die diesen Weg gehe. Juristisch gegen das Verbot vorgehen will die Ratsfraktion nicht. Aber die kritische Aufarbeitung habe begonnen, erklärte die Fraktionsvorsitzende. Die Grünen wollten wissen, wie die Allgemeinverfügung zustande gekommen sei. Die "Letzte Generation" hat sich bislang nicht zu dem Verbot geäußert.

