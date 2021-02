Stand: 17.02.2021 09:26 Uhr Braunschweig führt Zweitwohnsitzsteuer ein

Wer in Braunschweig einen zweiten Wohnsitz hat, muss vom kommenden Jahr an dafür Steuern zahlen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach einem Beschluss des Stadtrates sind künftig zehn Prozent der Kaltmiete fällig. Die Verwaltung rechnet damit, dass viele Mieter jetzt ihren ersten Wohnsitz in Braunschweig anmelden werden. Das soll zu höheren Einnahmen für die Stadt führen.

