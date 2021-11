Braunschweig führt 2G in öffentlichen Einrichtungen ein Stand: 16.11.2021 14:56 Uhr In Braunschweig gilt vielerorts von Mittwoch an die 2G-Regel. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) begründet dies mit den stark steigenden Infektionszahlen in der Stadt.

"Wir müssen es jetzt tun, wenn wir unser Gesundheitssystem leistungsfähig halten und auf beliebte Traditionsveranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt nicht verzichten wollen", sagte Kornblum laut Mitteilung der Stadt vom Dienstag. Auch müsse man diese Maßnahme wählen, um ohne einen erneuten Lockdown durch den Winter kommen zu können.

2G unter anderem in Restaurants und Fitnessstudios

Zu den öffentlichen Einrichtungen, die nur noch unter 2G-Regeln betreten werden dürfen, zählen unter anderem Restaurants und Gaststätten. Auch Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars zählen dazu, ebenso die Innenbereiche von Fitnessstudios und Schwimmbädern sowie Museen, Theater, Kinos, Innenbereiche von Zoos, botanischen Gärten und Freizeitparks. Außerdem gilt die 2G-Regel für alle Zusammenkünfte mit mehr als 25 Menschen.

Die meisten Neuinfizierten sind ungeimpft

Weiter heißt es in der Mitteilung, dass bislang knapp 75 Prozent einmalig gegen das Coronavirus geimpft seien, vollständig geimpft seien knapp 71 Prozent der Braunschweiger Bevölkerung. Unter den Neuinfizierten liege der Anteil der Ungeimpften bei rund 79 Prozent. Nicht immunisierte Personen hätten ein acht Mal höheres Risiko für eine Krankenhauseinweisung als solche mit vollständigem Impfschutz, so die Stadt. "Dass die Fallzahlen in die Höhe schnellen, kommt deshalb nicht völlig überraschend", sagte Christine Arbogast, Gesundheitsdezernentin und Leiterin des städtischen Corona-Krisenstabs, laut der Mitteilung. "Wir brauchen die flankierenden Maßnahmen, die wir heute verfügt haben. Überwinden werden wir die Pandemie aber nur, wenn wir die Impfquote steigern."

