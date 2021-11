Stand: 16.11.2021 10:29 Uhr Braunschweig führt 2G in öffentlichen Einrichtungen ein

In Braunschweig gilt in vielen öffentlichen Einrichtungen von Mittwoch an die 2G-Regel. Das bedeutet, dass nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. Braunschweigs Bürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) begründete dies mit den stark steigenden Infektionszahlen in der Stadt. Man müsse nun handeln, um eine Chance zu haben, ohne einen erneuten Lockdown durch den Winter zu kommen.

