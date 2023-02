Braunschweig feiert den Schoduvel: Zehntausende bei Straßenumzug Stand: 19.02.2023 16:23 Uhr Zehntausende Karnevalisten und Zuschauer haben am Sonntag in Braunschweig bei strahlendem Sonnenschein den Schoduvel gefeiert. Er gilt als Norddeutschlands größter Karnevalsumzug.

Der Schoduvel - niederdeutsch für "Scheuch den Teufel!" - startete am Mittag. Zahlreiche Menschen - darunter viele Kostümierte - säumten die Straßen in der Braunschweiger Innenstadt. Zugmarschall Karsten Heidrich ging in einer ersten Einschätzung von mehr als 250.000 Zuschauern aus. Unter dem Motto "Schöne Kostüme überall. Wir feiern heute Karneval" schlängelte sich der rund fünf Kilometer lange Zug durch die Straßen. Rund 4.500 Aktive, 129 Wagen und 24 Musikzüge mit knapp 800 Spielleuten waren laut Veranstalterangaben bei der 45. Auflage des Schoduvels dabei.

Tausende bei Umzügen in Hannover und Osnabrück

Bereits am Samstag hatten in Osnabrück und Hannover Tausende Menschen beim Straßenkarneval gefeiert. Der "Ossensamstag" lockte trotz ungemütlichen Wetters bis zu 12.000 Feierlustige auf die Straße. Ähnlich in Hannover: Den Umzug in der Landeshauptstadt verfolgten laut Polizei etwa 10.000 bis 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

VIDEO: Schoduvel 2023: Dürfen Corona-Maßnahmen-Kritiker mitlaufen? (07.02.2023) (1 Min)

Weitere Informationen Klimaaktivisten wollen Karnevalszug blockieren - und scheitern Die Polizei in Hannover erkannte die Mitglieder der Klimabewegung "Letzte Generation" frühzeitig und drängte sie ab. (18.02.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 19.02.2023 | 19:30 Uhr